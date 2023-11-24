Арахамия: никаких выборов на Украине в 2024 году не будет

«Никто нас не принуждает. Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вам нужно провести выборы», — сказал он. Слова политика приводит «СТРАНА.ua».