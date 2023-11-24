СМИ: обмен заложников Израиля с ХАМАС устроил Байден
Анонимный правительственный чиновник из Израиля заявил, что договорённость между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и палестинским движением ХАМАС об обмене заложников стала возможной из-за вмешательства президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
По словам источника, несколько дней назад именно Байден пришёл к соглашению с ХАМАС. При этом собеседник издания добавил, что изначально речь шла о временном перемирии сроком в пять дней, однако позже Нетаньяху заявил о том, что пауза в боевых действиях продлится только четыре дня.
«Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», — заявил собеседник издания.
Напомним, что ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о временном прекращении огня ради обмена заложниками и пленными. При этом представители ХАМАС подчеркнули, что в это время боевики палестинского движения будут оставаться в полной боевой готовности. Власти Израиля, в свою очередь, заявили о готовности продолжать боевые действия после окончания перемирия.