СМИ: обмен заложников Израиля с ХАМАС устроил Байден

Анонимный правительственный чиновник из Израиля заявил, что договорённость между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и палестинским движением ХАМАС об обмене заложников стала возможной из-за вмешательства президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

По словам источника, несколько дней назад именно Байден пришёл к соглашению с ХАМАС. При этом собеседник издания добавил, что изначально речь шла о временном перемирии сроком в пять дней, однако позже Нетаньяху заявил о том, что пауза в боевых действиях продлится только четыре дня.

«Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», — заявил собеседник издания.