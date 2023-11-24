Освобожденные из сектора Газа заложники прошли медосмотр

Медики осмотрели освобожденных из сектора Газа заложников и пришли к вердикту, что их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном армейском Telegram-канале.

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"Освобожденные заложники прошли первичное медицинское обследование на территории Израиля", - отмечается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, сейчас рядом с ними находятся спецназ ЦАХАЛ и силы израильского управления по безопасности (ISA), которые будут сопровождать их на пути в медучреждения.

"(Возвращенные заложники) вскоре воссоединятся со своими семьями", - сказано в заявлении.