Премьер Словакии потребовал оценить влияние санкций на экономику ЕС

Словакия потребует анализ влияния выдвигаемых против России санкций на экономику стран Евросоюза, заявил словацкий премьер Роберт Фицов. По его словам, которые приводит портал pravda.sk, до сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось.

В отличие от предыдущего правительства, мы будем тверже требовать анализ действия антироссийских санкций на экономику как отдельных стран Евросоюза, так и на экономику ЕС в целом, — подчеркнул он.

Ранее Роберт Фицо подчеркивал, что не будет голосовать за антироссийские санкции, если они причинят вред его родной стране. Также, по его словам, Словакия больше не будет предоставлять военную помощь Украине.

До этого на Украине испугались, что Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и претендент на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс могут объединиться и выступить против санкций, введенных в отношении России. Также их взаимодействие может оказать влияние на разработку будущих санкционных пакетов ЕС, отметил Герт Хана.