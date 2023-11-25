Пашинян поддержал территориальную целостность Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Грузии.

По его словам, Армения полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, независимость и демократию Грузии, сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на Armenpress.

Так глава правительства ответил на вопрос, готов ли Ереван признать Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

Пашинян отметил, что в этой связи представители Грузии «выразили свое удовлетворение».