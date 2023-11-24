Первые освобожденные заложники из сектора Газа прибыли в Египет

Первая группа израильских заложников в составе 13 человек доставлена в Египет из сектора Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

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"Первая группа из 13 израильских заложников, освобожденных ХАМАС, пересекла границу Египта", - указывается в статье.

Согласно информации издания, с ними на данный момент беседуют представители спецслужб Израиля.

Люди удерживались в плену на протяжении 49 дней, отмечается в материале.

Незадолго до этого палестинское радикальное движение ХАМАС освободило 25 заложников из плена в палестинском анклаве. Как уточняется в публикации, Египет добился освобождения 12 граждан Таиланда, а также 13 израильских детей и женщин.