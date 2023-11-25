Военное крыло ХАМАС начало передачу второй группы заложников МККК

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников из сектора Газа сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса".

Военное крыло ХАМАС начало передачу второй группы заложников МККК
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"Бригады "Аль-Кассама" начинают передачу второй группы заложников-сионистов Красному Кресту в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении.

Накануне военное крыло ХАМАС передало первую группу израильских заложников сотрудникам Красного Креста.

До этого поступила информация о числе израильских заложников, которых освободят 25 ноября. По данным CNN, с заявлением Службы тюрем Израиля согласуется, что 42 палестинских заключенных будут освобождены, поскольку договор о перемирии между Израилем и ХАМАС подразумевает обмен трех палестинских заключенных на каждого освобожденного израильского заложника.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц заявил, что Израиль допускает возможность продления перемирия с палестинским движением ХАМАС, если будет освобождено больше заложников.

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