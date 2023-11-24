Израиль и ХАМАС провели первый обмен заложниками

По данным издания, ранее автобусы Красного Креста прибыли в тюрьму Офер в Израиле и сектор Газа и забрали 39 палестинских заключенных и 25 израильских заложников в рамках первого этапа сделки, в основном это женщины и дети. На данный момент они уже пересекли границу.

Напомним, что сделка между Израилем и ХАМАС включает в себя два этапа. Первый пройдет с 24 по 28 ноября и будет включать в себя освобождение 50 человек со стороны ХАМАС и 150 заложников со стороны Израиля. Позже за три дня будет произведен обмен, где палестинское движение отпустить еще 30 человек.