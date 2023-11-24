Саакашвили призвал к дерусификации Грузии

«Дерусификация должна быть именно тем делом, которым должен заниматься каждый, и откладывать которое — то же самое, что отложить лечение какой-нибудь серьезной болезни. Российский вирус, который угрожает нашему национальному организму гибелью, нуждается в мобилизации иммунитета и сил всего общества. В этой мобилизации у каждого свой фронт. «Коалиция победы» должна проявить свои лучшие качества, другие партии — свои, и я желаю им успеха в этом», — написал Саакашвили.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.