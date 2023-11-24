Пашинян: Армения считает РФ дружественной страной
Армения считает Россию дружественной страной. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА «Новости».
«Мы считали и считаем Россию дружественной страной. Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой», — сказал он.
По словам Пашиняна, Армения сделает все, чтобы построить отношения с РФ на взаимном уважении, обоюдном учете и уважении интересов, суверенитета и независимости.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении стал единственным из лидеров ОДКБ, который не приехал на саммит организации в Минске. Причиной этого могла стать встреча с послами Евросоюза.
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