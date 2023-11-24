Додон: президент Молдавии незаконно продлила срок полномочий на два месяца

Президент Молдавии Майя Санду при помощи поддерживающей ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) незаконно продлила свой мандат на два месяца. Об этом заявил бывший глава государства, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя принятые голосами ПДС поправки в Избирательный кодекс.

Согласно этим изменениям, президентские выборы в Молдавии должны состояться с 25 декабря 2024 года по 24-25 февраля 2025 года, а не на два месяца раньше, как это было прописано в прежнем кодексе. В нем предусматривалось, что выборы должны состояться минимум за 30 дней до завершения мандата предыдущего президента, чтобы новый глава государства успел вступить в должность. Новые правила гласят, что голосование будет проходить в течение 60 дней после завершения мандата действующего главы государства.

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"При помощи своего карманного парламентского большинства Майя Санду уже продлила свой мандат еще на 60 дней", - сказал Додон в обращении к гражданам, которое транслировалось в его телеграм-канале и других социальных сетях.

Он предложил властям подать в отставку и организовать досрочные президентские и парламентские выборы уже в будущем году.

"Если и хотите провести все вместе, так организуйте парламентские выборы одновременно с президентскими, а не наоборот", - добавил бывший глава государства.

Он также обвинил Санду и правящую партию в том, что они в нарушение закона уже второй год управляют страной в режиме чрезвычайного положения, которое позволяет им без вмешательства парламента и общественности нарушать законы, присваивать выделяемые из-за рубежа кредиты.

"Они управляют только в режиме ЧП. Почему? Очевидно, потому что без прозрачности они могут делить деньги извне. <...> Чтобы снимать с предвыборной гонки партии, чтобы санкционировать оппозицию, закрывать телеканалы", - сказал Додон, отметив, что "чрезвычайной ситуацией для страны является Санду и ее партия".

Ранее представитель правящей партии, председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента республики Лилиан Карп заявил, что власти будут продлевать режим ЧП в стране до окончания конфликта на Украине. Фракция оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинула зал заседаний парламента Молдавии, где будет рассматриваться вопрос.