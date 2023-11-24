Молдавия продлила режим ЧП еще на 30 дней
Парламент Молдавии принял решение продлить действие режима ЧП еще на 30 дней, начиная с 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.
По данным агентства, решение принималось голосами правящей Партии действия и солидарности. При этом оппозиция в очередной раз выступила против.
«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова продлить на 30-дневный срок с 1 декабря 2023 года», — говорится в тексте документа.
Причиной данной меры в парламенте Молдавии назвали сохраняющиеся угрозы в сфере региональной безопасности. Напомним, что режим ЧП в стране был введен 24 февраля 2022 года и неоднократно продлевался по причине энергокризиса и рисков для нацбезопасности на фоне ситуации на Украине.
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