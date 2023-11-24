Молдавия продлила режим ЧП еще на 30 дней

Парламент Молдавии принял решение продлить действие режима ЧП еще на 30 дней, начиная с 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

По данным агентства, решение принималось голосами правящей Партии действия и солидарности. При этом оппозиция в очередной раз выступила против.

«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова продлить на 30-дневный срок с 1 декабря 2023 года», — говорится в тексте документа.