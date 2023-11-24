СМИ: США и ФРГ хотят склонить Зеленского к переговорам с РФ

США и ФРГ хотят склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники. Lenta.ru
"Германо-американский план - поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но была бы неспособна отвоевать завоеванные территории", - отмечает издание. ТАСС
Как пишет Bild, это стратегия США и Германии должна подтолкнуть Зеленского к самостоятельному решению в пользу диалога с Россией без давления извне. Источники издания подчеркивают, что украинский лидер должен по своей воле объяснить своему народу, почему придется идти на переговоры с Москвой. Газета.Ru