СМИ: США и ФРГ хотят склонить Зеленского к переговорам с РФ

США и ФРГ хотят склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники. Lenta.ru

"Германо-американский план - поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но была бы неспособна отвоевать завоеванные территории", - отмечает издание. ТАСС