Пашинян объяснил, почему не принимает решение о выходе из ОДКБ

Решение о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет принято с учетом государственных интересов республики, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Москва24
"Почему мы не приняли или примем ли решение о выходе из ОДКБ либо прекращении нашего участия в ОДКБ? Мы будем ориентироваться на государственные интересы Армении. И если на данный момент приняли или не приняли какое-либо решение, то наш ориентир — государственный интерес Армении", — сказал премьер. News.ru
23 ноября заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что республика не планирует покидать ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Lenta.ru