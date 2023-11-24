Пашинян объяснил, почему не принимает решение о выходе из ОДКБ

"Почему мы не приняли или примем ли решение о выходе из ОДКБ либо прекращении нашего участия в ОДКБ? Мы будем ориентироваться на государственные интересы Армении. И если на данный момент приняли или не приняли какое-либо решение, то наш ориентир — государственный интерес Армении", — сказал премьер. News.ru