Посол Финляндии оповестил МИД РФ о решении закрыть погранпункты
Финский посол Антти Хелантеря проинформировал МИД России о решении властей страны закрыть КПП на границе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Он заверил российскую сторону, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ.
Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил Министерство иностранных дел РФ <…> 24 ноября, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть КПП «Куусамо», «Салла» и «Вартиус», — говорится в публикации.
В ночь на 24 ноября правительство Финляндии временно прекратило работу трех КПП на северо-востоке страны. Причиной названо неконтролируемое прибытие людей через пропускные пункты на границе с Россией.
Еще четыре пункта пропуска на российской границе — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — были закрыты 18 ноября. Все КПП приостановили работу до 23 декабря. На российско-финской границе остался открытым только «Райа-Йоосеппи — Лотта».