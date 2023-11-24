Посол Финляндии оповестил МИД РФ о решении закрыть погранпункты

Финский посол Антти Хелантеря проинформировал МИД России о решении властей страны закрыть КПП на границе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Он заверил российскую сторону, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ.

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил Министерство иностранных дел РФ <…> 24 ноября, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть КПП «Куусамо», «Салла» и «Вартиус», — говорится в публикации.

В ночь на 24 ноября правительство Финляндии временно прекратило работу трех КПП на северо-востоке страны. Причиной названо неконтролируемое прибытие людей через пропускные пункты на границе с Россией.