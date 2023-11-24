Пока вы не уснули: новая тактика российских ракетчиков и Кремль о тоннеле в Крым

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Россия стала применять тактику двойного удара "Искандерами"

Западная пресса оценила новый прием российских ракетчиков. Для повышения эффективности по одной цели одновременно запускается несколько ракет, а спустя какое-то время прилетает еще одна - контрольная.

Так во время недавнего удара по зданию в Запорожской области, где проходило совещание командного состава ВСУ, сначала прилетели две ракеты ОТРК "Искандер". А спустя несколько минут, когда уцелевшие собрались у места взрыва - еще одна, что привело к дополнительным жертвам среди украинских военных.

"Изменение тактики застало врасплох солдат ВСУ, привыкших к одиночным ударам", - пишет Army Recognition.

Песков отреагировал на информацию о строительстве подводного тоннеля в Крым

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью информацию о строительстве тоннеля в Керченском проливе, передает ТАСС. Он добавил, что ему здесь нечего комментировать.

Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь, — сказал Песков.

Издание The Washington Post до этого сообщило, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами стран, провели секретные переговоры по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом. По данным WP, Крым могут соединить с Россией транспортным маршрутом, который будет защищен от атак ВСУ.

Пашинян пожаловался на неотправку Россией оплаченного оружия

Российская сторона не отправила в Армению вооружение и технику, которые республика уже оплатила, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что «есть такие проблемы», по механизмам решения этой ситуации ведутся консультации. Возможен вариант, по его словам, при котором Армения сократит долг перед Россией в обмен на выплаченную сумму.

«Россия сама нуждается в вооружении», – приводит его слова ТАСС.

105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат

После задержаний на складе Wildberries в Электростали 105 человек якобы доставили в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По их данным, если будет обнаружено, что кто-то из доставленных в комиссариат подпадает под осенний призыв, их могут отправить на срочную службу.

Сообщается также, что в отношении некоторых задержанных были составлены протоколы об отсутствии дактилоскопии.

СМИ: Турция откроет «второй фронт» после взлома «Железного купола»

Турецкая спецслужба спасла палестинского хакера, который сумел взломать систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол». «Царьград» предположил, что этот шаг может стать «открытием второго фронта» против Израиля.

О спасении палестинского хакера по имени Омара А. ранее рассказала газета Sabah. По данным издания, операцию по спасению инициировало турецкое Национальное управление разведки.

Как выяснила Sabah, хакеру удалось на время выводить из строя «Железный купол» в 2015-2016 годах. В 2020-м он переехал в Турцию. Позже во время путешествию в Малайзию его задержали сотрудники национальной разведывательной службы Израиля «Моссад». Как утверждает газета, его насильно посадили в машину, вывезли за 50 километров от столицы Малайзии и допрашивали в течение 36 часов.

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала. Об этом сообщает Newsweek cо ссылкой на пресс-секретаря израильской армии.

Сообщается, что в 7:15 (8:15 по московскому времени), спустя 15 минут после вступления в силу режима прекращения огня была выпущена ракета в сторону южного Израиля, которая была перехвачена. Сирены прозвучали в эвакуированных южных израильских городах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша.

Мать три месяца жила с трупами своих детей в Псковской области

В Псковской области задержали 34-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве троих своих детей, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Тела двоих несовершеннолетних нашли в ее квартире в городе Великие Луки, третьего — в частном доме на территории Куньинского района.

23 ноября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей — 8-летней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы <...> По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей, — говорится в сообщении.

В ближайшее время в отношении задержанной будет решен вопрос об избрании меры пресечения. В данное время проводятся следственные действия.

Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила условия для тренировок спортсменов в России и США. Своим мнением она поделилась на открытии Дворца гимнастики Ирины Винер в Новой Москве. Ее слова приводит ТАСС.

По словам президента ВФХГ, американцы сильно уступают в этом аспекте.

«Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — заявила Винер.

Рассмотрение в суде иска против Ozon из-за чая завершилось

Судом было завершено рассмотрение дела покупателя Ozon, который требовал поставить товар, передает РБК.

Пачка зеленого чая, стоимость которого составляла на момент заказа 89 рублей, так и не была доставлена в указанное место. Это побудило покупателя подать иск, несмотря на то, что денежные средства маркетплейс за товар вернул.

Он потребовал поставить товар, признать условия действовавшей на тот момент оферты Ozon незаконными и взыскать с площадки 10 тыс. руб. компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тыс. руб. моральной компенсации, 10 тыс. руб. — за односторонний разрыв договора купли-продажи. Кроме того, он требовал компенсацию за срыв сроков доставки и штраф в размере половины присужденной суммы.

Россия наладила поставки Bentley

Компании «Автодом» удалось наладить поставки автомобилей Bentley на территорию России. Об этом сообщает Quto.ru.

Машины появились в столичном дилерском центре, расположенном на Кутузовском проспекте. Доставить заказчику можно любую модель и в любой комплектации.