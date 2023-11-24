В Литве потребовали лишить гражданства балерину Лиепу

В Литве потребовали лишить гражданства народную артистку России , балерину Большого театра Илзе Лиепу. С официальным предложением выступило МВД страны. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, призналась в любви к России. Она подчеркнула, что изменить свою позицию не может.