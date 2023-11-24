МВД Литвы попросило президента о лишении Лиепы гражданства

Литовские ведомства считают, что публичные высказывания и действия артистки создают ситуацию, которая угрожает национальным интересам страны. Кроме того, в обращении к президенту Лиепу назвали «лояльной российскому режиму» и утверждают, что ее якобы могут использовать российские «госструктуры или спецслужбы».

Напомним, что дочь литовского балетмейстера Мариса Лиепы Илзе, являющаяся народной артисткой России, получила гражданство Литвы в порядке исключения в 2000-х. В 2022 году в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» она выразила благодарность российской армии, заявила, что доверяет президенту России Владимиру Путину, а ситуацию на Украине назвала «очень скорбной». При этом она отметила, что не испытывает «радости от несчастий», однако считает, что у РФ «нет другого выхода». Кроме того, Лиепа призналась, что ей стыдно за страны Балтии, которые сносят на своей территории памятники эпохи СССР.