МВД Литвы попросило президента о лишении Лиепы гражданства
Глава МВД Литвы Агне Биолайте направила президенту страны Гитанасу Науседе ходатайство с предложением лишить балерину Илзе Лиепу гражданства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на сайте.
Литовские ведомства считают, что публичные высказывания и действия артистки создают ситуацию, которая угрожает национальным интересам страны. Кроме того, в обращении к президенту Лиепу назвали «лояльной российскому режиму» и утверждают, что ее якобы могут использовать российские «госструктуры или спецслужбы».
Напомним, что дочь литовского балетмейстера Мариса Лиепы Илзе, являющаяся народной артисткой России, получила гражданство Литвы в порядке исключения в 2000-х. В 2022 году в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» она выразила благодарность российской армии, заявила, что доверяет президенту России Владимиру Путину, а ситуацию на Украине назвала «очень скорбной». При этом она отметила, что не испытывает «радости от несчастий», однако считает, что у РФ «нет другого выхода». Кроме того, Лиепа призналась, что ей стыдно за страны Балтии, которые сносят на своей территории памятники эпохи СССР.
После этого департамент миграции Литвы попросил «компетентные ведомства» оценить высказывания артистки о конфликте на Украине и российском президенте Владимире Путине. После этого литовское МВД обязало Департамент миграции начать процедуру лишения гражданства балерины «за дискредитацию государства».