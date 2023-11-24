В Польше рассказали, на что надеется Зеленский в отношениях с США

Владимир Зеленский рассчитывает, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь, поскольку для Белого дома будет неприемлемо признать поражение Украины, считает политолог Яцек Бартосяк. RT на русском
«Сейчас идет политическая схватка за то, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте. Украина полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны США. Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта», — сказал он. Газета.Ru
По его словам, между политической властью со стороны президента Украины Владимира Зеленского и военными, которых представляет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, назревает большой конфликт. Поддержка оппонента Зеленского украинской армией приведет страну к дестабилизации. Вечерняя Москва