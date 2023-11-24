В Польше рассказали, на что надеется Зеленский в отношениях с США

«Сейчас идет политическая схватка за то, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте. Украина полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны США. Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта», — сказал он. Газета.Ru