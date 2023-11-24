Стало известно о секретных переговорах России и Китая по Крымскому мосту

Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительствами стран, провели секретные переговоры по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные украинской разведки. По данным издания, стороны намерены соединить Крым с Россией транспортным маршрутом, который будет защищен от атак ВСУ.

По данным WP, встречи в рамках переговоров проходили в конце октября. Издание отмечает, что Москва инициировала проект из-за обеспокоенности по поводу безопасности 18-километрового моста Крымского моста, который дважды подвергался атакам со стороны ВСУ. Также отмечается, что переправа представляет собой важный логистический маршрут для снабжения российских военных.

WP стало известно об этом из электронных писем, перехваченных украинской разведкой. Из них следует, что одна из крупнейших строительных компаний Китая согласилась участвовать в проекте, а китайская железнодорожно-строительная корпорация CRCC «готова обеспечить строительство железных и автомобильных дорог любой сложности в крымском регионе». Издание подчеркивает, что получило подтверждение этой информации от другого источника, предоставившего документы, свидетельствующие о создании российско-китайского консорциума.