The Guardian: король тайно наживается на имуществе одиноких британцев

Король Великобритании Карл III тайно получает прибыль от активов тысяч людей, умерших на северо-западе Англии — их невостребованное наследство идет на модернизацию королевской недвижимости. Об этом рассказала The Guardian со ссылкой на документы и три осведомленных источника.

Герцогство Ланкастерское, наследственное поместье Карла III, приносит монархии огромные прибыли за счет «устаревшей системы, восходящей к феодальным временам». Герцогство представляет собой совокупность недвижимости и земель в графствах Ланкашир, Стаффордшир, Йоркшир и других.

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По британским законам финансовые активы bona vacantia, которые принадлежали людям, умершим без завещания или без известных родственников, достаются герцогству. За последние десять лет королевская семья получила более 60 миллионов фунтов стерлингов таких активов, при этом утверждалось, что доходы передаются на благотворительность.

Внутренние документы герцогства, с которыми ознакомилась The Guardian, показали, что на самом деле основная часть средств тратится на ремонт собственности, принадлежащей королю. Речь идет о недвижимости, которую герцогство сдает в аренду — таунхаусах, сельских коттеджах и сельскохозяйственных постройках.

На деньги от bona vacantia в этих зданиях меняли крыши, устанавливали окна с двойным остеклением, бойлеры и меняли двери. В одном документе упоминается реконструкция старого фермерского дома в Йоркшире, которая помогла превратить его в элитное жилье.

The Guardian выяснила, что только 15 процентов из 61 миллиона фунтов стерлингов, собранных им в рамках bona vacantia за последнее десятилетие, были пожертвованы на благотворительность.

Практика с использованием bona vacantia помогает сделать сдачу недвижимости в аренду более выгодной — король будет ежегодно получать десятки миллионов прибыли, отмечает газета. К примеру, в 2023-м герцогство Ланкастерское принесло ему 26 миллионов фунтов стерлингов. При этом герцогство не платит корпоративный налог и налог на прирост капитала.

The Guardian идентифицировала десятки людей, чьи деньги были переведены наследственному поместью короля. Некоторые из них жили в ветхих домах или социальном жилье, которое «контрастирует с элитной собственностью герцогства, обновляемой за счет оставленных этими людьми денег».