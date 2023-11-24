Сбежавший из Латвии экс-депутат попросил политическое убежище в России

"После побега из Латвии в Россию я в соответствии с установленным порядком прошел фильтрацию со стороны российских спецслужб. После того как все процедуры были завершены, я подал документы для получения политического убежища. Сейчас жду оформления и надеюсь на решение этого вопроса в мою пользу", - отметил он. ТАСС