Сбежавший из Латвии экс-депутат попросил политическое убежище в России

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, покинувший Латвию из-за угрозы уголовного преследования, попросил политического убежища в России. Парламентская газета
"После побега из Латвии в Россию я в соответствии с установленным порядком прошел фильтрацию со стороны российских спецслужб. После того как все процедуры были завершены, я подал документы для получения политического убежища. Сейчас жду оформления и надеюсь на решение этого вопроса в мою пользу", - отметил он. ТАСС
Панкратов рассказал, что на родине был обвинен в антигосударственной деятельности из-за поддержки России, а сотрудники МВД уничтожили его документы, из-за чего ему пришлось бежать в РФ нелегальным путем. В итоге его задержали российские пограничники, объяснил он. News.ru