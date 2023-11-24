Премьер-министр Японии ночью сбежал из своей резиденции в отель

В Японии гадают, что заставило премьер-министра Фумио Кисида сбежать ночью из резиденции и переночевать в отеле.

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По сообщению местных СМИ, Кисида приехал в резиденцию около 20.00 вечера, но через несколько часов спешно ее покинул.

Точные причины, вынудившие премьера ночевать в гостинице, не сообщаются. По некоторым данным, там сломалось что-то из техники.

По другой версии, премьера выгнали привидения. Как оказалось, у резиденции плохая слава, поскольку по некоторым данным там обитают призраки. По другой версии, проживание в резиденции приводит к быстрой отставке.