Президент Азербайджана обвинил Армению в попытке усидеть на двух стульях

В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них — соседняя Армения. Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова, — сообщил Алиев.