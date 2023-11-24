Президент Азербайджана обвинил Армению в попытке усидеть на двух стульях
Армению нельзя назвать независимым государством, потому что ее политика не основана на воле народа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиева. По его словам, Ереван пытается усидеть на двух стульях и «служить нескольким хозяевам».
В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них — соседняя Армения. Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова, — сообщил Алиев.
Азербайджанский лидер отметил, что судьба народа Армении находится в руках иностранных спонсоров. Он добавил, что страны-члены SPECA проводят независимую внутреннюю и внешнюю политику, поэтому являются поистине независимыми государствами.