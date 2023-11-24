Украинские беженцы не могут найти работу в Германии

Лишь 19% украинских беженцев в возрасте от 18 до 64 лет в Германии нашли работу. Как сообщает BILD со ссылкой на данные Федерального агентства занятости страны, это лишь на 2% больше, чем год назад.

Согласно статистике, трудоустроены лишь 135 тысяч беженцев из Украины. Большинство из них заняты в сфере услуг, на производстве, в отрасли строительства и в гостиничном бизнесе. Еще 476 тысяч трудоспособных взрослых получают гражданское пособие.

При этом в публикации отмечается, что в отличие от многих других беженцев, украинцы получили возможность сразу устраиваться на работу, из-за чего они действительно находят рабочие места быстрее. Однако по сравнению с другими европейскими странами интеграция трудоспособных взрослых в Германии все равно идет медленнее.

Множество украинцев, прибывших в Германию после начала спецоперации, имеют высокую профессиональную квалификацию. Однако в стране существует множество препятствий для иностранных специалистов. По этой причине в октябре власти запустили «турбо-программу» по трудоустройству, которая позволяет получать работу с более низким знанием немецкого.