Зеленский: Киев получит военные корабли для конвоя судов в «зерновом коридоре»

Украина достигла договоренности о получении военных кораблей для конвоирования судов, двигающихся по «зерновому коридору» в Черном море. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Киев получит военные корабли для конвоя судов в «зерновом коридоре»
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«Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для конвоирования судов в «зерновом коридоре», — сообщил Зеленский на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он добавил, что целью этой инициативы является обеспечение безопасности судов.

Он также отметил, что Украина считает создание «зернового коридора» важным достижением и работает над обеспечением безопасности кораблей в этом регионе. Кроме того, Зеленский рассказал о планах по укреплению систем противовоздушной обороны в Одесском регионе. Он подчеркнул, что уже имеются согласованные запросы и в ближайшее время в регионе будет размещена мощная ПВО система.

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Зеленский заявил, что для Киева «зерновой коридор» является необходимым для получения прибыли, которая будет направлена на финансирование ВСУ. Украинский президент выразил благодарность своим партнерам за поддержку и подчеркнул важность зернового сектора для украинской стороны.