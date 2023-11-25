Зеленский: Киев получит военные корабли для конвоя судов в «зерновом коридоре»

«Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для конвоирования судов в «зерновом коридоре», — сообщил Зеленский на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он добавил, что целью этой инициативы является обеспечение безопасности судов.

Он также отметил, что Украина считает создание «зернового коридора» важным достижением и работает над обеспечением безопасности кораблей в этом регионе. Кроме того, Зеленский рассказал о планах по укреплению систем противовоздушной обороны в Одесском регионе. Он подчеркнул, что уже имеются согласованные запросы и в ближайшее время в регионе будет размещена мощная ПВО система.