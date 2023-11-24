В Швеции выступили за выход из Евросоюза

Ваймерс выступил за Swexit. Так называют возможный выход Швеции из Евросоюза по аналогии с Brexit — выходом из европейского объединения Британии.

«ЕС — это политический проект, который движется в неправильном направлении... Критики ЕС должны быть в игре, если мы хотим переломить тенденцию», — объяснил свою позицию правый шведский политик.

В августе 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц выступил за отмену права вето в Евросоюзе. В случае расширения ЕС различия между странами-членами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения будут расти, поэтому объединению стоит отказаться от права вето в ряде областей, отметил тогда канцлер.