Названы сроки президентских выборов в Белоруссии

В соответствии с изменением конституционных норм, <...> проводится масштабная модернизация политической системы. Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы Президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, — сказал глава ЦИК.