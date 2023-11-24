Пашинян рассказал о сложностях с заключением мира с Азербайджаном

"Мы не можем с уверенностью сказать, что Азербайджан подтверждает свою верность трем принципам, эти вопросы должны быть прояснены путем переговоров. Также не можем утверждать, что он отказывается от этих принципов", - отметил он. News.ru

По словам Пашиняна, первым из принципов является взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана при том понимании, что территория Армении составляет 29,8 тысячи квадратных километров, а Азербайджана - 86,6 тысячи квадратных километров. Вторым принципом для является делимитация границ согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года. Пашинян также отметил, что третий принцип мира с Азербайджаном заключается в том, что региональные коммуникации должны быть вновь открыты на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран. ТАСС