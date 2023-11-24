В Белоруссии обозначили крайний срок следующих выборов президента

Очередные выборы президента Белоруссии состоятся не позднее 20 июля 2025 года. Как сообщает Белта, об этом заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

Он отметил, что сейчас в стране продолжается масштабная модернизация политической системы в соответствии с изменением конституционных норм.

«Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года», — заявил Карпенко.

Глава ЦИК отметил, что выборы в местные Советы депутатов и выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоятся 25 февраля 2024 года. Всего в единый день голосования жители страны будут избирать 110 депутатов нижней палаты и 12 514 местных депутатов. Работать в этот день будут 1394 окружных и территориальных комиссий, а также 5,5 тысяч участковых комиссий.