СМИ: Турция откроет «второй фронт» после взлома «Железного купола»

Турецкая спецслужба спасла палестинского хакера, который сумел взломать систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол». «Царьград» предположил, что этот шаг может стать «открытием второго фронта» против Израиля.

О спасении палестинского хакера по имени Омара А. ранее рассказала газета Sabah. По данным издания, операцию по спасению инициировало турецкое Национальное управление разведки.

Как выяснила Sabah, хакеру удалось на время выводить из строя «Железный купол» в 2015-2016 годах. В 2020-м он переехал в Турцию. Позже во время путешествию в Малайзию его задержали сотрудники национальной разведывательной службы Израиля «Моссад». Как утверждает газета, его насильно посадили в машину, вывезли за 50 километров от столицы Малайзии и допрашивали в течение 36 часов.

Когда о похищении хакера стало известно Анкаре, турецкая разведка обратилась к малайзийским коллегам, заявив, что его «необходимо спасти».

Через несколько часов после этого спецназ Малайзии нашел место, где удерживали Омара А., и освободил его, а местный суд выдал ордер на арест 11 членов «Моссада».

Через несколько дней турецкие силовики задержали в Стамбуле агента «Моссада», который обращался к хакеру с предложением партнерства. Его осудили за шпионаж в пользу Израиля.