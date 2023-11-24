ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала. Об этом сообщает Newsweek cо ссылкой на пресс-секретаря израильской армии.

Сообщается, что в 7:15 (8:15 по московскому времени), спустя 15 минут после вступления в силу режима прекращения огня была выпущена ракета в сторону южного Израиля, которая была перехвачена. Сирены прозвучали в эвакуированных южных израильских городах Киссуфим и Эйн-ха-Шлоша.

Отмечается, что пока неясно, какая группировка несет ответственность за предполагаемый запуск ракеты. При этом ранее ЦАХАЛ заявлял, что ХАМАС несет ответственность за любые нападения из сектора Газа на юг Израиля, поскольку он имеет влияние на другие местные группировки боевиков.