На Западе рассказали об успехе российской стратегии на Украине

Россия успешно научилась использовать нетрадиционные методы ведения войны для достижения поставленных целей в ходе СВО на Украине, в их числе — удары по украинской энергетической инфраструктуре с помощью дронов и ракет, пишет Foreign Affairs (FA). Lenta.ru

В статье говорится, что вместе с традиционными способами ведения боевых действий России сосредоточена на удержании своих оборонительных линий. «Российская Федерация смогла объединить эту военную стратегию с нестандартными методами. Один из них — использовать беспилотные летательные аппараты и ракеты для разрушения энергетической инфраструктуры Украины», — отмечается в публикации. Газета.Ru