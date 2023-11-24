Власти Армении постоянно создают проблемы в отношениях с Россией, считает секретарь оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян, передает «Sputnik.Армения». По его словам, в разногласиях между странами нет ничего необычного, но разрывать связи с Москвой нельзя.