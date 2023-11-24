МИД Финляндии усомнился в непреднамеренности повреждения Balticconnector

Непреднамеренное повреждение газопровода Balticconnector и двух кабелей связи за восемь часов одним судном является маловероятным. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает РИА Новости.

«Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно) повредить два кабеля связи и газопровод», — рассказала дипломат.

При этом она отметила, что Финляндия сотрудничает совместно с Китаем в расследовании происшествия. Ключевым подозреваемым в инциденте остается китайское судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.