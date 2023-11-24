Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает маловероятным, что китайское судно Newnew Polar Bear непреднамеренно повредило в октябре газопровод Balticconnector и кабелей связи «Балтика». Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что газопровод Balticconnector остановили в ночь на 8 октября. Оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. 24 октября полиция сообщила, что в его повреждении, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Связаться с экипажем не удалось.

«Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно — прим. ред.) повредить два кабеля связи и газопровод», — сказала Валтонен.

Она отметила, что сейчас Хельсинки сотрудничает в расследовании с Пекином. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что его страна вместе с Финляндией направила Китаю запрос о юридическом сотрудничестве в расследовании инцидента.