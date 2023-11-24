Трамп использовал падения Байдена для предвыборного ролика

«Московский комсомолец» обратил внимание на предвыборный ролик экс-президента США Дональда Трампа, в котором тот высмеивает падения нынешнего главы государства Джо Байдена. И Трамп, и Байден ранее выдвинули свои кандидатуры на президентские выборы 2024 года.

В ролике напомнили о встречах Трампа с президентом России Владимиром Путиным, главой Китая Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также о том, что во время президентства Трампа бензин на заправках был дешевым. Затем на видео показали серию падений Байдена и высокие цены на бензин.

«Мы пришли от этого к такому», - отмечается в ролике.

Ранее СМИ сообщили, что неоднократные спотыкания Байдена при посадке в президентский самолет вынудили его команду использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегает подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу.

Падения и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста.

Однако сам 77-летний Трамп делает много ошибок и оговорок. Недавно он вышел на сцену в Су-Сити, штат Айова, и по ошибке поблагодарил сторонников за то, что они пришли в Су-Фолс, Южная Дакота. Во время саммита в Вашингтоне Трамп предупредил, что Байден может «ввергнуть мир во Вторую мировую войну». Затем Трамп перепутал Байдена и 44-го президента США Барака Обаму, заявив, что опережает в предвыборных опросах именно Обаму, и назвал премьера Венгрии Виктора Орбана премьером Турции.