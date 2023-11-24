Стало известно о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться и освободиться из тюрьмы. Однако молодой человек отклонил эту идею, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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«Она (Сапега. — «Газета.Ru») влюбилась в парня. Мы с Александром Григорьевичем даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался. Сейчас она одумалась, живет вместе с семьей и все у нее хорошо», — отметил Кожемяко.

Сапегу вместе с экс-главредом Nexta Протасевичем задержали в мае 2021 года, когда в Минске принудительно посадили пролетавший над Белоруссией самолет авиакомпании Ryanair. Оппозиционный канал власти Белоруссии признали экстремистским и террористическим медиа.

В дальнейшем Гродненский областной суд приговорил Софью к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в преступлениях по статьям белорусского УК об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

Протасевича приговорили к восьми годам колонии усиленного режима. При этом суд постановил оставить экс-главреда Nexta под домашним арестом до вступления приговора в силу. Он покинул зал судебных заседаний без наручников и конвоя, отказавшись от комментариев для представителей СМИ.

Однако Александр Лукашенко помиловал Сапегу и Протасевича. Позже Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии убрал их из списка физлиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

В июне Лукашенко рассказал, почему помиловал россиянку Сапегу. Он отметил, что хотел еще до суда передать россиянку Софью Сапегу правоохранительным органам РФ, однако «процесс затянулся до невозможности».