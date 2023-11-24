В ЕС заговорили о присоединении Грузии и Молдавии по частям

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Грузию и Молдавию могут принять в Евросоюз без Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишут «Известия».

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Как отмечает газета, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что «в худшем случае» допускает вступление в ЕС в два этапа - «сначала правый берег Днестра, потом - левый». По ее мнению, если люди в Приднестровье увидят, что в Молдавии повышаются пенсии, зарплаты и растет уровень жизни, они захотят пойти по тому же пути.

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«Известия» отмечают, что о вступлении Грузии в НАТО без Абхазии и Южной Осетии говорил бывший генсек альянса Андрес Фог Расмуссен в 2019 году. По его мнению, Грузия могла бы стать частью НАТО в случае отказа от претензий на два региона. В Тбилиси тогда отвергли эту идею.

Теперь в ЕС повторяют предложения, ранее сделанные НАТО, хотя в истории блока не было прецедентов присоединения стран с неурегулированными территориальными конфликтами.

«Европейское будущее Грузии и Молдавии не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне ЕС», - подчеркнул Стано.

Политолог Андрей Суздальцев заявил «Известиям», что конкретного механизма включения в ЕС стран без территорий, на которые они претендуют, «пока в принципе не существует». По его мнению, заявлений Евросоюза о такой возможности - всего лишь политический ход.

«В данный момент это такой жест давления [на Россию], поддержки и солидарности [с Грузией и Молдавией], который ничего не стоит для Брюсселя, но демонстрирует, что мы с вами, мы про вас помним», - подчеркнул он.

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Украиной, Молдавией и Боснией и Герцеговиной о вступлении в Евросоюз. Грузии ЕК рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Окончательные решения будут приняты лидерами ЕС на саммите, который пройдет 14-15 декабря.