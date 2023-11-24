СМИ: украинцы готовы на территориальные уступки ради мира с Россией

Данные социологических опросов показывают, что число украинцев, выступающих за территориальные уступки ради мира с Россией, растёт.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — говорится в заявлении.

На Украине расстроены, что часть союзников не до конца понимает масштабы боевых действий и недооценивают силу российских оборонительных линий, отмечается в тексте.