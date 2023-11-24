Западные страны находятся в слабой позиции, сообщает UnHerd.

Как заявил экономист Филип Пилкингтон, Запад хочет мира, но для Москвы нет смысла идти на соглашение сейчас.

Конфликт вокруг Украины привел к ослаблению европейской экономики. Рост цен на энергоносители уничтожил производственную базу Старого Света и лишил ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Как отметил эксперт, Запад уже исчерпал все ресурсы для поддержки Киева. А развал американской промышленности союзников США привел к нехватке боеприпасов, в то время как Россия показала, что при необходимости может с легкостью производить нужное количество артиллерийских снарядов.