В Британии сделали откровенное заявление об Украине
Западные страны находятся в слабой позиции, сообщает UnHerd.
Как заявил экономист Филип Пилкингтон, Запад хочет мира, но для Москвы нет смысла идти на соглашение сейчас.
Конфликт вокруг Украины привел к ослаблению европейской экономики. Рост цен на энергоносители уничтожил производственную базу Старого Света и лишил ее конкурентоспособности на мировом рынке.
Как отметил эксперт, Запад уже исчерпал все ресурсы для поддержки Киева. А развал американской промышленности союзников США привел к нехватке боеприпасов, в то время как Россия показала, что при необходимости может с легкостью производить нужное количество артиллерийских снарядов.
«Возникает вопрос: зачем русским садиться за стол переговоров, если они продвигаются на ключевых стратегических участках?», — поинтересовался Пилкингтон.