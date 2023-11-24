NS: Россия и Китай активно отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау выразил мнение, что Россия и Китай уже лишают Запад союзников на Глобальном Юге, а западные лидеры глубоко заблуждаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире.

По его словам, Запад теряет союзников среди внеблоковых государств.

Так, как отмечает Мюнхау, Китай стал главным инвестором в Чили. Кроме того, по мнению обозревателя, Китай и Россия крайне активны в Африке.

«Эти страны больше не играют за нас», — цитирует журналиста британское издание New Statesman.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Глобального Юга считают Украину проблемой США и ЕС.