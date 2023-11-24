WP: Байден теряет поддержку молодежи из-за отказа поддержать прекращение огня в Газе

Популярность американского президента Джо Байдена среди молодых избирателей в США сокращается из-за его неготовности выступить за прекращение огня в секторе Газа. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в четверг в газете The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, "в свете роста числа погибших на Ближнем Востоке некоторые молодые избиратели разочаровываются в том, как президент Байден реагирует [на происходящее], они рассматривают возможность проголосовать за кандидата от третьей партии (то есть не от демократов или республиканцев - прим. ТАСС) или не голосовать" совсем. Журналисты газеты побеседовали со студентами и пришли к выводу, что "позиция Байдена по отношению к войне угрожает снизить его поддержку среди молодых избирателей перед выборами 2024 года". Как уточняется, речь идет о том, что Байден не выступил однозначно за полное прекращение огня в секторе Газа.

В публикации подчеркивается, что "на фоне опасений относительно возраста Байдена некоторые либерально настроенные студенты выразили открытость по отношению к кандидатам от третьей партии и недовольство вероятным повторением борьбы Байдена и [предыдущего президента США Дональда] Трампа" на выборах главы государства в США. Газета констатирует, что большинство избирателей в США в свете обострения ближневосточного конфликта склонны поддерживать еврейское государство. Вместе с тем, согласно данным опросов, молодые американцы зачастую считают, что Израиль действует слишком жестко. Издание подчеркивает, что "большинство молодых людей не одобряют действия Байдена"в свете происходящего.

Издание отмечает, что сокращение поддержки Байдена среди молодежи "осложнит попытку Байдена переизбраться" на посту президента.