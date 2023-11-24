Ким Чен Ын назвал запущенный спутник "космическим стражем" КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал выведенный 21 ноября на орбиту спутник «Маллигён-1» космическим стражем республики, сообщает ТАСС.
Это произошло на встрече с сотрудниками Главного государственного управления по аэрокосмической технике.
Глава государства назвал это «поразительным событием», которое позволило обладать разведывательным спутником – «космическим стражем, мощным прицелом, который постоянно наблюдает за военными намерениями и акциями враждебных сил, является бесценной победой».
Глава КНДР указал, что обладание космическим аппаратом - реализация права на самооборону, которое нельзя «уступать ни на йоту», поскольку вооруженные силы должны обеспечивать безопасность страны и спокойствие граждан, сдерживая опасные агрессивные действия враждебных сил.
Ким Чен Ын посетил управление 23 ноября в сопровождении своей дочери. Он сфотографировался с учеными, инженерами и работниками управления по аэрокосмической технике, которые «успешным запуском внесли большой вклад» в укрепление боеготовности вооруженных сил КНДР.
Лидер страны выразил уверенность, что специалисты с еще большим усердием устремятся к достижению очередных и перспективных целей по созданию потенциала аэрокосмической разведки.
В тот же день был устроен официальный прием, в котором также приняли участие руководящие работники, ученые и инженеры управления по аэрокосмической технике.