На Украине испугались краха страны из-за одной детали

Ориентирование украинской экономики на аграрный сектор по примеру Аргентины приведет к тупику, сообщает focus.ua со ссылкой на экономиста Павла Вернивского.

По его словам, Аргентина «уже много лет ходит по кругу». Либеральные лидеры не могут изменить структуру экономики. В этом Украина очень схожа с Аргентиной. Как указал эксперт, Киев начинает путь в этом направлении.

«Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет», — заявил Вернивский.