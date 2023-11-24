"Выхода нет". На Украине испугались краха страны из-за одной детали
Ориентирование украинской экономики на аграрный сектор по примеру Аргентины приведет к тупику, сообщает focus.ua со ссылкой на экономиста Павла Вернивского.
По его словам, Аргентина «уже много лет ходит по кругу». Либеральные лидеры не могут изменить структуру экономики. В этом Украина очень схожа с Аргентиной. Как указал эксперт, Киев начинает путь в этом направлении.
«Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет», — заявил Вернивский.
Он считает, что аграрная экономика не может обеспечить все расходы страны. Из-за этого государство «сидит по уши в долгах, которые не может погасить», а дефолты являются обыденным явлением.
Рамблер: главные новости