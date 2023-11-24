Армия Ирландии опровергла слухи о разворачивании сил в Дублине

Ирландская армия опровергла участие в разгоне беспорядков в центре Дублина, начавшихся после нападения с ножом на группу из четырех человек, в том числе детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети.

"Распространенные изображения автомобилей Сил обороны в центре Дублина относятся не к сегодняшнему вечеру, а к отдельной плановой операции и не имеют отношения к сегодняшним событиям", - указано в сообщении армейской пресс-службы.

В руководстве вооруженными силами призвали жителей Ирландии к осторожности, а также попросили доверять только официальным источникам. До этого ирландская полиция и полицейский спецназ перекрыли доступ к центральной улице Дублина. На улице О'Коннелл-стрит, где расположена городская мэрия, произошел пожар. Пока не ясно, был ли это целенаправленный поджог или произошел инцидент.