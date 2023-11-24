Парламент Ливии выступил против участия главы ПНЕ во встрече с ООН

Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что выступает против участия главы Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбы во встрече представителей основных ливийских сторон со спецпредставителем генерального секретаря ООН, сообщает РИА Новости.

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По его словам, спецпредставитель генсека международной организации по Ливии Абдулай Батили выступил с инициативой проведения встречи. В ней будут участвовать представители основных ливийских сторон, среди которых сам Салех, председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи, председатель Высшего государственного совета Мухаммед Такала, командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар.

«Он (Батили) сказал, что Абдельхамид Дбейба будет присутствовать, но я отказался и отказываюсь до сих пор, потому что Дбейба для нас считается отстраненным (с поста премьера), у него отозвано доверие, и он не считается премьер-министром», — указал Салех.

Спикер парламента заявил, что согласился на встречу «четверки» только на том основании, что рассчитывает, что на ней «совместно с палатой представителей и госсоветом будет найден эффективный механизм по формированию правительства».

Салех также отреагировал на процесс национального примирения, о начале которого заявляли политические деятели.