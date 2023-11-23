На аукцион выставили «Последний Замок Моцарта» в Австрии

Австрийский замок Штуппах, более известный как «Последний Замок Моцарта» был выставлен на аукцион Sotheby's. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что почти 900-летний четырёхэтажный замок содержит 50 комнат, среди которых есть кинотеатр, библиотека, каминный зал и часовня. Онлайн-аукцион начнётся 1 декабря и продлится до 14 декабря — организаторы планируют продать Штуппах по цене от 3,95 миллионов евро до 9,95 миллионов евро.

Вопреки названию, в «Последнем Замке Моцарта» сам знаменитый композитор никогда не жил. Подобную славу замок получил из-за того, что в какой-то момент в Штуппах хранилось знаменитое произведение Вольфганга Амадея Моцарта «Реквием». Кроме того, именно владелец этого замка заказал у композитора создание произведения, которое позже стало «Реквиемом».