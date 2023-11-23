Финским властям пришлось огородить российский Т-72 из-за георгиевских ленточек
Администрация финской столицы решила оградить сожженный Т-72, выставленный в городе, поскольку к нему несут розы и георгиевские ленточки.
Власти страны пытаются скрыть тот факт, что сочувствующие несут цветы к танку в Хельсинки, организатор акции заявил, что розы и георгиевские ленточки приходится убирать по нескольку раз в день, передает РИА «Новости».
Отмечается, что к вечеру четверга боевую машину вновь очистили и оградили лентой.
В ноябре в Хельсинки проукраинские общественные организации при содействии местных властей провели на площади напротив финского парламента акцию сожжения российского танка Т-72, привезенного из Эстонии.
Сами жители города начали нести к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.