Армения сделала заявление о принятых в Минске решениях ОДКБ

Армения рассмотрит решения, принятые на прошедшем в Минске саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на охлаждение в отношениях с блоком. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.

«Армения рассмотрит вопрос о присоединении к этим документам», — заявила Бадалян армянскому Общественному телеканалу.

По окончании саммита с визитом в Армению направится генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, который передаст все принятые решения Еревану.

Всего на саммите в Беларусии было принято 15 решений, направленных на развитие военного сотрудничества. Одним из ключевых вопросов была дислокация военных сил и их оперативное развертывание.